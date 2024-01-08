توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين الإصحاح البيئي وجامعة محلية

أخبار ليبيا 24

وقعت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جامعة الحاضرة في مجالات البيئة والإصحاح البيئي.

وبحسب وزارة الحكم المحلي، وقع المذكرة مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بالوزارة، إبراهيم بن دخيل، بحضور عدد من المختصين بالإدارة وجامعة الحاضرة في طرابلس.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي وزارة الحكم المحلي للتعاون والتنسيق المشترك مع كافة الجهات ذات الصلة بمهامها واختصاصاتها بهدف ضمان تفعيل إدارات الإصحاح البيئي بالبلديات للقيام بالأعمال المنوطة بهم باقتفاء الجانب العلمي على برامج شؤون الإصحاح البيئي.

وتهدف المذكرة الموقعة لربط الأبحاث العلمية النظرية بالتطبيق المباشر بما يعزز الاستفادة المشتركة وكذلك لتنظيم دورات للتدريب الاحترافي والتطوير المستدام لبرامج وأعمال شؤون الإصحاح البيئي.

بالإضافةً إلى إجراء دراسات وبحوث في الجانب البيئي المتعلق بالتشريعات واللوائح الخاصة بتطوير الإدارة ولتقديم الاستشارات العلمية في مجالات البيئة المتعددة وذلك وفقا للتشريعات النافذة بالجامعات.