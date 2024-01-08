تتضمن مناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة.. البرلمان يعقد أولى جلساته لسنة 2024

أخبار ليبيا 24

أكد، عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عقد الاجتماع العادي الأول لمجلس النواب لسنة 2024، اليوم الإثنين.

وأوضح العرفي، لأخبار ليبيا 24، أن بنود جدول أعمال الجلسة ستتضمن مناقشة مقترح مشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة، وقوانين صندوق الضمان الاجتماعي، ومناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية.

وأضاف العرفي، أن جدول الأعمال للجلسة يتضمن أيضا مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال العرفي، كما إن الجلسة ستتضمن الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والإعلان عن تشكيل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، وما يستجد من أعمال.