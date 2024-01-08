تتضمن مناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة.. البرلمان يعقد أولى جلساته لسنة 2024

8 يناير، 2024 11:35 ص
0 0

أخبار ليبيا 24

أكد، عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عقد الاجتماع العادي الأول لمجلس النواب لسنة 2024، اليوم الإثنين.

وأوضح العرفي، لأخبار ليبيا 24، أن بنود جدول أعمال الجلسة ستتضمن مناقشة مقترح مشروع المصالحة الوطنية، ومناقشة مشروع قانون حد الساحر والشعوذة، وقوانين صندوق الضمان الاجتماعي، ومناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية.

وأضاف العرفي، أن جدول الأعمال للجلسة يتضمن أيضا مناقشة تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وقال العرفي، كما إن الجلسة ستتضمن الإعلان عن إعادة تشكيل مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان، والإعلان عن تشكيل هيئة الرقابة الإشعاعية والنووية، وما يستجد من أعمال.

الوسوم
8 يناير، 2024 11:35 ص
0 0

المزيد من الأخبار

عمداء 24 بلدية من غرب ليبيا يطالبون عقيلة بإعمار وتنمية بلدياتهم أسوة بباقي البلديات

8 يناير، 2024 11:27 ص

حمّاد: اختيار بنغازي عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لم يأت عبثا

8 يناير، 2024 11:01 ص

الهلال بقيادة مدربه الجديد يقفز للترتيب الثالث بالفوز برباعية على الصداقة

8 يناير، 2024 10:27 ص

أسعار النفط تتراجع بفعل تخفيضات حادة للأسعار من جانب السعودية وزيادة إنتاج أوبك

8 يناير، 2024 9:50 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى