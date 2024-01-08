بـ 700 مليون دولار.. المغرب يخطط لتوسعة ميناء طنجة

أخبار ليبيا 24

تُخطط المملكة المغربية توسعة ميناء طنجة بقيمة 714 مليون دولار لزيادة قدرة محطة الركاب والشاحنات وتحديث منطقة الواردات.

الجدير بالذكر أن الميناء يقع على مضيق جبل طارق شمالي المغرب، وموصول بأكثر من 180 ميناءً حول العالم، وبقدرة استيعابية تصل لـ 9 ملايين حاوية، حسب السلطات المغربية.

من جهةٍ أخرى… سجل معدل التضخم المغربي تباطؤًا إلى 4.3% على أساس سنوي خلال شهر أكتوبر الماضي، من أصل 4.9 بالمئة خلال سبتمبر.

المندوبية السامية للتخطيط في المغرب؛ أكدت في بياناتٍ ارتفاع أسعار الغذاء، التي تعتبر المحرك الرئيسي للتضخم في المغرب بواقع 8.8% على أساس سنوي، بحسب المندوبية المغربية.

وفي الأثناء.. تفاقم عجز الموازنة المغربي منذ بداية العام وحتى شهر أكتوبر الماضي بنسبة 22.7 % على أساس سنوي