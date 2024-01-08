بعد هروبها في وقت سابق..ضبط تشادية زورت جواز سفر ورقم وطني مواطنة ليبية متوفية 

أخبارليبيا24

كشفت رئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أنه تم ضبط تشادية قامت بتزوير جواز سفر ورقم وطني لمواطنة ليبية متوفية.

وأوضح مكتب الإعلام في الجهاز أنه في فبراير 2023 تم ضبط عائشة لانداء قلما إبراهيم في قضية تزوير جواز سفر ورقم وطني لمواطنة ليبية متوفية وتمت إحالتها إلى النيابة العامة البيضاء.

وأضاف مكتب الإعلام أن نيابة البيضاء قامت بدورها بالإفراج عنها بكفالة مواطن ليبي حيث قامت المذكورة أعلاه بالهروب والفرار إلى دولة تشاد.

وذكر مكتب الإعلام أنه بتاريخ 28.12.2023م وردت معلومات مفادها بأن المذكورة أعلاه قد عادت إلى الأراضي الليبية.

وأفاد أنه بتاريخ الأحد موافق 7.1.2024م تم ضبط وإحضار المتهمة وإحالتها إلى النيابة العامة فورًا عند ضبطها وذلك بالتعاون مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية البيضاء.

ولفت مكتب الإعلام أن النيابة العامة قامت بحجزها في فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية شحات في مركز إيواء النساء وذلك لغرض عرضها على القضاء.