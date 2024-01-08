اليونسيف: لا يمكن للعالم البقاء متفرجا وأطفال غزة بين قتيل ومحروم

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، الأحد، إنه “لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا وأطفال قطاع غزة الآن بين قتيل ومحروم، في ظروف معيشية تتدهور بسرعة”.

جاء ذلك في تدوينة نشرتها المنظمة الأممية على حسابها عبر منصة “إكس”.

وأضافت “يونيسف”، أن “أطفال غزة يواجهون الآن العنف من الجو، والحرمان من الأرض”.

وشددت على أن “آلاف الأطفال في غزة قتلوا بالفعل في أعمال عدائية، بينما تستمر الظروف المعيشية للأطفال الباقين على قيد الحياة في التدهور السريع”.

واختتمت المنظمة الأممية بالقول: “لا يمكن للعالم أن يقف متفرجا، هذا يجب أن يتوقف”.