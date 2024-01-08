الهلال بقيادة مدربه الجديد يقفز للترتيب الثالث بالفوز برباعية على الصداقة

8 يناير، 2024 10:27 ص
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أخبار ليبيا 24

قفز الهلال تحت قيادة مدربه الجديد زوران مانولوفيتش إلى المركز الثالث بالمجموعة الأولى من بطولة الدوري الليبي الممتاز، بعد فوزه الأحد على ضيفه الصداقة بنتيجة 4-2.

وقدّم الهلال مباراة جيدة في أول ظهور له تحت قيادة مدربه الجديد زوران مانولوفيتش، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للمجموعة الأولى.

وجاء الشوط الأول قويا بين الفريقين وشهد تسجيل أربعة أهداف بالمناصفة.

ونجح الهلال في التقدم مبكرا بالهدف الأول في الدقيقة 19 عن طريق أسامة بلعيد؛ لكن الصداقة نجح سريعا في إدراك التعادل عن طريق محمد الشريف في الدقيقة 22.

وبعد مرور 4 دقائق فقط استعاد الهلال تقدمه في الدقيقة 26 عن طريق قائده فيصل البدري، ليعود محمد الشريف من جديد لتعديل النتيجة لفريقه الصداقة في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تقدم الهلال للمرة الثالثة، حيث نجح إيفياني إيزي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56، قبل أن يضيف طه الشلوي الهدف الرابع في الدقيقة 76 لتنتهي المباراة بنتيجة 4-2.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد الصداقة عند النقطة 6 في المركز الثامن.

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8 يناير، 2024 10:27 ص
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