المنتخب الليبي يواجه الجمعة نظيره الكويتي خلال معسكره الاستعدادي بالقاهرة

أخبار ليبيا 24

دخل المنتخب الليبي لكرة القدم تدريباته بمعسكره في القاهرة استعدادا للتصفيات الأفريقية المونديالية، وذلك بعد إنهاء معسكره في مدينة أنطاليا التركية.

وسيخوض المنتخب، مساء الجمعة القادمة، مباراة ودية هي الثالثة بعد مباراتي إندونيسيا، وذلك أمام نظيره الكويتي، ضمن معسكره بالقاهرة المصرية.

وأعرب مدرب المنتخب، الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، وفقا للاتحاد الليبي لكرة القدم، عن سعادته بمعسكر المنتخب بتركيا حيث ظهر فيه الفريق بأفضل صورة طيبة لسنة 2024.

وقال إن المنتخب واجه، خلال المعسكر في تركيا، فريقا تنافسيا تأهل لكأس آسيا ولعب مع بطل العالم المنتخب الأرجنتيني يوليو الماضي، لكننا استطعنا التفوق عليه في المباراتين الوديتين، لأننا احترمنا المنافس.

وأضاف ميتشو، بأن المنتخب يحضر للمباراة القادمة أمام المنتخب الكويتي وسيحاول أن يكون متوازنا أمام منتخب كبير.

وقال: “فخورون بالعزيمة والإصرار لدي رياضينا وهناك بعض الأشياء البسيطة خلال المباراتين الوديتين أمام المنتخب الاندونيسي وعلينا تصحيحها قبل مباراة الجمعة القادم”.

وتابع: “نطمح دائما لإسعاد الليبيين وأن تكون سنة 2024 سعيدة لهم ونهدي لهم الفوز في كل مباراة.. دائما أعطي الفضل للكابتن كرواع للعب جماعيا مع زملائه وبصورة نموذجيا لتشريف ليبيا واحترام البلد بأفضل طريقة”.

وكان المنتخب الليبي قد فاز في معسكره الاستعدادي في تركيا، في وديتين متتاليتين، على نظيره الإندونيسي، الأولى بنتيجة 4-0 والأخرى بنتيجة 2-1.