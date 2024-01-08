المصرف المركزي: وزعنا 106 مليارات دينار على المصارف التجارية خلال 2023

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي توزيع 106 مليارات دينار على فروع المصارف التجارية بجميع المدن الليبية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية توفير السيولة النقدية لجميع فروع المصارف.

جاء ذلك في بيان تفصيلي عن النفقات والإيرادات خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية ديسمبر الماضي، نشره المصرف الأحد.

وأوضح المركزي أن إجمالي الصكوك المنفذة خلال تلك الفترة عبر نظام المقاصة الإلكترونية بلغ مليونين و372192 ألفا و721 صكا، بقيمة إجمالية 71.9 مليار دينار، عبر 648 فرعا مصرفيا ومركز مقاصة بأنحاء البلاد.

وأضاف أن عدد المحافظ الإلكترونية بلغ 139 ألفًا و937 محفظة، بلغ إجمالي حجم التداول عليها 36 مليون دينار. أما بالنسبة للبطاقات النشطة فقد بلغت 3 ملايين و611 ألفًا و392 بطاقة، في حين بلغ عدد أجهزة نقاط البيع العاملة 48 ألفًا و958 جهازًا، بإجمالي حجم تداول 9.6 مليارات دينار.