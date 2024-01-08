الكبير وسفير قطر يبحثان مستجدات توحيد المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع سفير قطر لدى ليبيا خالد الدوسري عددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات عملية توحيد المصرف، وسبل دعم القطاع الخاص لتحفيز الاقتصاد.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأحد، حيث أشاد السفير القطري بدور المصرف المركزي في ظل هذه المرحلة المهمة والحساسة، وفق بيان المصرف اليوم الإثنين.

وفي سياق منفصل، أصدر المصرف المركزي أمس الأحد بيانات للإيرادات والإنفاق العام خلال العام الماضي، كشف أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2023 بلغ 122.7 مليار دينار، يشمل المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

وسجل إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية 125.911 مليار دينار بما فيها المبيعات والإتاوات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية وغيرها.