الكبير والسفير الإيطالي يبحثان التعاون في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

8 يناير، 2024 2:44 م
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أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع السفير الإيطالي، جيانلوكا البيرني، أوجه التعاون بين البلدين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها.

وبحسب بيان المركزي اليوم الإثنين، استقبل الكبير السفير الإيطالي، أمس الأحد، في مقر مكتبه، بحضور المستشار الاقتصادي بالسفارة ومندوب الشرطة المالية الإيطالية، ومديري وحدة المعلومات المالية الليبية ووحدة الامتثال بمصرف ليبيا المركزي.

كما ركز النقاش على إمكانية الاستفادة من خبـرات الجانب الإيطالي في تطوير ودعم القدرات بمصرف ليبيا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة المالية الإيطالية.

 

8 يناير، 2024 2:44 م
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