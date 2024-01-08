الثانية في يناير..ميناء الحريقة النفطي في طبرق يستقبل ناقلة نفطية 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي اليوم الإثنين، أن الناقلة النفطية (سان جاسينيتو) رست اليوم على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام إلى الصين.

وأشار المصدر إلى أن هذه الناقلة هي الناقلة المليونية الثانية في مطلع العام الجديد، لافتا إلى أن الناقلة قادمة من مالطا وتحمل علم جزر المرشال.

وأوضح المصدر أن الإنتاج اليوم الإثنين المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 195 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية ضد وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.