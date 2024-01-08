الإصحاح البيئي زليتن: الوضع بات كارثياً بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير مكتب الإصحاح البيئي في زليتن محمد أبوقميزة، اليوم الإثنين إن الوضع بات كارثياً بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية ويحتاج تدخل عاجلاً من الدولة.

وأوضح أبو قميزة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن المدينة تعاني من كارثة بيئية، مطالبا بتدخل الدولة من أجل التخلص من المخزون الجوفي.

ولفت مدير المكتب إلى أن عددًا كبيرًا من الأهالي غادروا منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية بمناطقهم، كما تضررت عدداً من المزارع وانتشرت الحشرات الضارة والبعوض.

وأضاف أبوقميزة، أن هذه الكارثة ليست وليده اللحظة وتعاني منها منذ عام 2018، مشيراً إلى أن الأزمة أكبر من قدرات المجلس البلدي، ويجب أن يكون هناك تحركاً من الحكومة، لوضع جذري لهذه الأزمة.