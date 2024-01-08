أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة الليبية افتتاح جامعة أبولونيا للعلوم الطبية في بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الوزير مهدي السعيطي افتتح الجامعة، السبت، رفقة مدير مكتب التعليم العالي الخاص بالمنطقة الشرقية المهدي الجيار، وبحضور وزير الاتصالات سالم الدرسي، وعضوة مجلس النواب سلطنة المسماري، وآخرين.

و أشاد السعيطي بدور القطاع الخاص في العملية التعليمية، وأهمية هذا الدور في صقل النمو المعرفي والإدراكي لدى الطلبة والباحثين، وأنه لا يقل أهمية في جودته ومخرجاته عن التعليم العالي العام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع افتتاح عدد من الجسور في مدينة بنغازي، السبت، في حفل شارك فيه رئيس الحكومة الليبية، أسامة حماد، ورئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، والقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر.