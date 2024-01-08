استخراج 101 جثمان دفنت بشكل جماعي في مقبرة مرتوبة من ضحايا فيضانات درنة 

أخبارليبيا24-خاص

أعلن المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري، اليوم الإثنين، إنهم استخرجوا 101 جثمان دفنت بشكل جماعي في مقبرة مرتوبة من ضحايا فيضانات درنة.

وقال الجعفري في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ :”إنه تم نقل الجثث إلى مستشفى الفتايح لعرضها على الطب الشرعي وسحب العينات منها، لإعادة دفنها بشكل فردي وفقاً للشعائر الإسلامية”.

وأوضح المتحدث أن المقبرة تحوي حوالي 2000 جثمان تقريباً وفقاً للشهود الذين قاموا بعمليات الدفن في أول أيام كارثة إعصار دانيال وفيضانات مدينة درنة.

وأكد الجعفري أنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الرسمية النهائية فور انتهاء العمل في المقبرة.