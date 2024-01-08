ارتفاع عدد المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى 5730

ارتفع عدد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 5730، بعد اعتقال 40 شخصا، منذ مساء الأحد.

جاء ذلك في بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي).

وقالت المؤسستان إن “حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصرم، ترتفع إلى أكثر من 5730، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضاف البيان أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء (الأحد) وحتى فجر الإثنين، 40 مواطنا على الأقل من الضفة”.

ووفق المؤسستين “تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين”.

وفي وقت سابق، أشار تقرير سنوي لمؤسسات الأسرى، أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.