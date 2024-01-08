ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 161 قتيلا

ارتفعت حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط اليابان مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري إلى 161 قتيلا، وما يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين، وفق ما نشرته وسائل إعلام محلية، الاثنين.

وذكرت وكالة أنباء “كيودو” أن عدد قتلى الزلزال بلغ 161 صباح الاثنين، في حين ما يزال 103 أشخاص في عداد المفقودين.

يذكر أن الحصيلة السابقة التي أعلنتها السلطات المحلية، الأحد، بلغت 128 قتيلا و195 مفقودا، وفق الوكالة.

وفي الأول من يناير ضرب زلزال سواحل شبه جزيرة “نوتو” بمحافظة إيشيكاوا غرب البلاد بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر.