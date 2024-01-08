إرسال 26 شاحنة مساعدات دولية إلى غزة عبر الأراضي الأردنية

أعلن الأمن الأردني، الإثنين، تسهيل إجراءات دخول 26 شاحنة مساعدات، تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، من معبر الشيخ حسين الأردني، باتجاه معبر كرم أبو سالم، ومن ثم إلى قطاع غزة.

جاء ذلك، وفق بيان لمديرية الأمن العام (تتبع لوزارة الداخلية)، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان أن 26 شاحنة تابعة للبرنامج العالمي عبرت من الأراضي الأردنية، من معبر الشيخ حسين (شمال/ أحد المعابر الحدودية مع إسرائيل) باتجاه معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة.

ويرتبط الأردن مع إسرائيل بثلاثة معابر هي الشيخ حسين (نهر الأردن من الجانب الإسرائيلي)، وجسر الملك حسين (ألنبي من جانب إسرائيل)، ووادي عربة (إسحاق رابين من جهة إسرائيل).

ولفت البيان إلى أن “الشاحنات التي توجهت إلى قطاع غزة، منها 17 شاحنة محملة بمحضرات وبمواد وبطرود غذائية و3 شاحنات تحمل معلبات وشاحنة أرز و5 شاحنات محملة بالألبسة”، وفق البيان ذاته.

وتعد قافلة اليوم، هي الثانية لبرنامج الغذاء العالمي التي يعلن عن إرسالها عن طريق البر من الأردن باتجاه غزة.

وفي 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، أعلن برنامج الغذاء العالمي “إيصال أول قافلة مساعدات مباشرة من الأردن إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، تتضمن 46 شاحنة تحمل 750 طنا من المساعدات الغذائية المنقذة للحياة”.