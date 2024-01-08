أكثر من 100 شهيد فلسطيني خلال 24 ساعة

أخبار ليبيا 24

لقي أكثر من مئة شهيد فلسطيني حتفهً جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، وفق ما أكدتهُ وزارة الصحة والإعلام الفلسطيني

كما أوضحت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 73 شخصاً استشهدوا، وأُصيب 99 جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

من جهتهِ نقل التلفزيون الفلسطيني، أن ثمانية قُتلوا في قصف إسرائيلي على منزل غرب دير البلح، وسط قطاع غزة، حسب الإعلام الفلسطيني.

من جهةٍ أخرى… كشف جهاز الإحصاء الفلسطيني أن قيمة خسائر توقف العمل داخل الأراضي الفلسطينية جراء عدوان الاحتلال منذ أكتوبر الماضي بلغت 1.5 مليار دولار.

وأرجع الجهاز حجن الخسائر إلى «توقف شبه تام في عجلة الإنتاج لقطاع غزة، وتداعياتها على الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى أن الخسائر تعادل نحو 25 مليون دولار يومياً، بخلاف الخسائر المباشرة في الممتلكات والأصول» حسب البيان.

بدورها.. كشفت منظمة العمل الدولية عن عدد الوظائف المفقودة في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، فبحسب المنظمة، فُقدت منذ 7 أكتوبر 182 ألف وظيفة، أي ما يعادل 61 بالمئة من فرص العمل في القطاع.