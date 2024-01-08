أسعار النفط تتراجع بفعل تخفيضات حادة للأسعار من جانب السعودية وزيادة إنتاج أوبك

أخبار ليبيا 24

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، لأكثر من واحد بالمئة بفعل تخفيضات حادة للأسعار من جانب السعودية أكبر مصدر للنفط وزيادة إنتاج أوبك، مما بدد المخاوف بشأن تصاعد التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط.

وانخفض خام برنت 1.09 بالمئة، أو 86 سنتا، إلى 77.90 دولارا للبرميل، في حين نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 بالمئة، أو 85 سنتا، إلى 72.96 دولارا للبرميل.

ودفع ارتفاع العرض والمنافسة مع المنتجين المنافسين السعودية، يوم الأحد، إلى خفض سعر البيع الرسمي لشهر فبراير لخامها العربي الخفيف الرئيسي إلى آسيا إلى أدنى مستوى في 27 شهرا.

وارتفع كلا العقدين أكثر من 2 بالمئة في الأسبوع الأول من 2024 بعد عودة المستثمرين من العطلات للتركيز على المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط في أعقاب هجمات شنها الحوثيون اليمنيون على سفن في البحر الأحمر.