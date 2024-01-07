وزارة الصحة الفلسطينية : ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 22 ألفا و835

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 22 ألفا و835 قتيلا منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

الوزارة قالت، في بيان عبر منصة تلغرام: “اليوم الـ93 للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يتركب 12 مجازر ضد العائلات، راح ضحيتها 113 شهيدا و 250 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأفادت بـ”ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22.835 شهيدا، و58.416 إصابة”، منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

والحصيلة السابقة، التي أعلنتها الوزارة السبت، كانت 22 ألفا و722 قتيلا، و58 ألفا و166 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولاسيما المسجد الأقصى”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة، بعد أن اخترقت الجدار العازل المزود بتكنولوجيا دفاعية متقدمة.

وقتلت “حماس” في الهجوم نحو 1200 إسرائيلي وأسرت حوالي 240، بادلت قرابة 110 منهم مع إسرائيل، التي تحتجز في سجونها نحو 8600 فلسطيني، وذلك خلال هدنة بوساطة قطرية مصرية أمريكية استمرت لمدة أسبوع حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.