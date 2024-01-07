وزارة الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين شمالي سوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” شمالي سوريا.
وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيي التنظيم في شمال سوريا.
ولفتت إلى تحييد 6 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.
وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” شمال سوريا، ضد تنظيمي “داعش” و”بي كي كي/ واي بي جي”.
وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.