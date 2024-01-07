وزارة الدفاع التركية: تحييد 6 إرهابيين شمالي سوريا

7 يناير، 2024 9:13 م
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أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 6 إرهابيين من تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان، الأحد، مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها ضد إرهابيي التنظيم في شمال سوريا.

ولفتت إلى تحييد 6 إرهابيين كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”.​​​​​​​

وخلال السنوات الماضية، نفذت القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” شمال سوريا، ضد تنظيمي “داعش” و”بي كي كي/ واي بي جي”.

وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

7 يناير، 2024 9:13 م
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