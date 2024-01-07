مفندة الإشاعات..الداخلية: حركة المسافرين بمنفذ رأس اجدير مع تونس تسير بشكل طبيعي 

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أكدت وزارة الداخلية، أن حركة المسافرين بمنفذ رأس اجدير البري الحدودي مع تونس، تسير بشكل طبيعي في جميع المراحل الإجرائية.

ونفت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية عبر حسابها على “فيسبوك” ما يُشاع عن أي ازدحام بالمنفذ.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة إنفاذ القانون بالوزارة، تستمر بالتعاون مع شركة الخدمات العامة، في إزالة المباني العشوائية والمخالفة بالمنفذ، وصيانته وتطويره لتسهيل حركة تنقل المسافرين والبضائع بين البلدين.