مع بداية العام الجديد.. الحكومة المصرية ترفع رسوم الدخول من الجانب الليبي إلى الضعف

أخبار ليبيا 24

اشتكى عدد من أهالي مدن المنطقة الشرقية، لاسيما طبرق والمناطق القريبة منها، من ارتفاع الرسوم المفروض من قبل السلطات المصرية على المسافرين الليبيين الذين يقصدون الأراضي المصرية.

وقال أهالي طبرق في بيان لهم نشروه عبر موقع فيسبوك، إن الحكومة المصرية رفعت رسوم الدخول إلى الضعف بما يعادل 200 دولار أمريكي؛ فضلا عن زيادة رسوم أخرى تحت بنود اعتبرها الأهالي مسيئة في حق الشعب الليبي الذي تربطه علاقات اجتماعية مع مصر، وفق تعبير البيان.

وطالب الأهالي الجهات المسؤولة في ليبيا بضرورة النظر في الموضوع، وإعادة تفعيل اتفاقيات التنقل بين البلدين والموقعة مطلع عام 1990.

وكانت السلطات المصرية قد فرضت في أبريل من العام الماضي تعديلات مالية ورسوما جديدة على المواطنين الليبيين القاصدين مصر.

وقال شهود عيان إن المسافرين إلى مصر يدفعون 350 جنيها عن كل مسافر عند عبور بوابة “الشاويش عطية”، بالإضافة إلى دفع 250 جنيها مصريا بدل الختم لدى أقرب قسم جوازات.

وتنص الإجراءات المصرية على دفع ما يعادل 25 دولار أمريكي، رسوم ملصق بالإضافة إلى دفع مبلغ 75 جنيها لكل راكب ينوي الوصول إلى السلوم وليس معه مركبته الخاصة.

ويكون المسافر العائد إلى الأراضي الليبية مطالب بدفع 350 جنيها رسوم بطاقات الجوازات، بالإضافة إلى دفع 850 جنيها مصريا تغريما لمن لم يقم بدفع الرسوم الجديدة عند الدخول المحددة بـ 250 جنيها مصريا.