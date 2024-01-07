متابعة أعمال إزالة اللافتات المُخالفة وغير المُرخصة ببنغازي

أخبار ليبيا 24

تابع وكيل ديوان بلدية بنغازي “ناصر الأوجلي” مع مُدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء “جمال العمامي”، الإجراءات المُتعلقة بإزالة اللافتات المُخالفة وغير مُرخصة بالمدينة.

وحسب مكتب الإعلام بالبلدية، فقد تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية إزالة اللافتات والإعلانات غير مُرخصة والمُخالفة، والتي تُشوه المظهر وتسبب تلوثاً بصرياً في الشوارع وتحجب الرؤية في بعض الأحيان عن سائقي المركبات الآلية العام، وكذلك المظلات المُخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المُخالفين حفاظاً على المظهر العام للمدينة.

وكان مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أعلن أن “شركة إعمار ليبيا القابضة”، بدأت العمل على تنظيم اللافتات حسب عقد الشراكة الموقع بينها وبين المجلس البلدي، ومكتب مصلحة أملاك الدولة بنغازي.

وقال مدير مكتب الإعلام والتواصل بالإدارة العامة للعمليات الأمنية “أحمد المسلاتي”، إن أعمال إدارة إنفاذ القانون بالإدارة، و بالتعاون مع الجهاز الوطني للتنمية في مدينة بنغازي، بدأت بإزالة اللافتات غير المرخصة التي تسبب تلوثا بصريا في الشوارع، وتحجب الرؤية عن سائقي المركبات، وأيضا تنظيف بعض الساحات العامة، والفضاءات التي يستغلها بعض تجار مواد البناء في عرض كميات الرمال والأسمنت و أحجار البناء.

وتأتي الحملة بإشراف مباشر من مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية ” لواء “جمال جمعة العمامي “، وبالتنسيق مع “فرع مصلحة التخطيط العمراني بنغازي” و “إدارة النظافة العامة ببلدية بنغازي”، و”ديوان البلدية”، و”شركة الإعمار القابضة “.

يذكر أن الحملة انطلقت الثلاثاء الماضي، مستهدفة منطقة بوهديمة، امتدادا إلى نادي “سلطان” بالليثي، وشارعي “الخليج والحجاز”.