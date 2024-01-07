مؤسسة النفط تعلن “القوة القاهرة” على حقل الشرارة بسبب إغلاقه

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة، بسبب إغلاقه من قبل محتجين.

وقالت المؤسسة في بيان لها، إن حالة القوة القاهرة تسري اعتباراً من اليوم الأحد في الحقل الذي يمكنه إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط.

وقالت الشركة، في بيان لها إن المفاوضات مستمرة لاستئناف إنتاج النفط في أقرب وقت ممكن.

ومؤخراً، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إن المؤسسة تحتاج إلى ميزانية 17 مليار دولار لزيادة إنتاج النفط الليبي إلى مليوني برميل يوميا خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.

وأضاف بن قدارة، أنه لا توجد عقبات أمام زيادة الإنتاج لكن “يوجد نقص في التمويل.. ليس الشكل المطلوب”، مضيفاً أنه لدى المؤسسة خطة تتضمن مشروعات لتحقيق الاستقرار في الإنتاج وصيانة خطوط الأنابيب والمعدات، وأخرى لزيادة الإنتاج.

وأضاف أن المشروعات الرئيسية التي ستساهم في رفع إنتاج النفط تتعلق بصيانة خطوط الأنابيب التي تم تركيبها في الستينيات.