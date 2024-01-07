لحل أزمة الوقود..البريقة تحول 2.5 مليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي 

أخبارليبيا24-خاص

قال المستشار الإعلامي والناطق باسم شركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، اليوم الأحد إنه تم تحويل مليونين ونصف لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي.

وأوضح المسلاتي لـ”أخبارليبيا24″ أن تحويلات البنزين من مستودع مصراتة ستكون بشكل يومي، لرفع السعة التخزينية بالمستودع ولحل أزمة الوقود.

وأضاف المستشار الإعلامي أنه سيتم توزيع مليون و200 ألف لتر يومياً على محطات الجنوب الغربي.

وأكد المسلاتي أن المواطن سيشعر بانفراج في أزمة الوقود، وستكون الحركة انسيابية، خصوصاً بعد تفعيل نظام الكود في سبها لتنظيم حركة التعبئة بالمحطات.

وأشار المستشار الإعلامي والناطق باسم شركة إلى أنه سيتم تفعيل نظام الكود بكل مدن ومناطق الجنوب الليبي.

وكان رئيس مجلس الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز فؤاد بالرحيم وصل إلى مستودع سبها النفطي وعقد اجتماعًا مع مدير منطقة تشغيل سبها ورئيس مستودع سبها النفطي والإدارات المعنية.

وتهدف الزيارة للوقوف على إمدادات مستودع مصراتة النفطي لمستودع سبها النفطي، حيث تم الإعلان عن رفع إجمالي التحويلات لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليون لتر من البنزين ومتابعة أعمال التوزيع على شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لهم.