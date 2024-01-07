قبل أيام من انطلاقها.. الإصابة تبعد نادال عن المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الإسباني رافايل نادال، المصنف الأول عالميا سابقا، اليوم عدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بسبب إصابته بتمزق في العضلات.

وأوضح نادال المتوج بـ 22 لقبا كبيرا عبر منصة التواصل الاجتماعي /إكس/ أنه ليس مستعدا في الوقت الحالي للمنافسة على أعلى مستوى في مباريات من خمس مجموعات.

وأشار رافايل نادال إلى أنه سيعود إلى إسبانيا لرؤية طبيبه والحصول على بعض العلاج والراحة.

وكان نادال (37 عاما) قد عاد إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد غياب لنحو عام بسبب الإصابة، وذلك من خلال مشاركته في بطولة برزبين الأسترالية، والتي ودعها من الدور ربع النهائي بعد خسارته أمام الأسترالي جوردان تومسون.

وتقام بطولة أستراليا المفتوحة للتنس خلال الفترة من 14 إلى 28 يناير الجاري.