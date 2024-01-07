فوج سياحي برتغالي يزور المعالم التاريخية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

زار فوج سياحي من الجنسية البرتغالية أهم المعالم التاريخية في بنغازي، وفق بيان جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وباشر أعضاء فرع الجهاز ببنغازي عملية تأمين زيارة الفوج، وفق الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيسبوك.

والأسبوع الماضي، ودع أعضاء نقطة الشرطة السياحية وحماية الآثار في مطار سبها الدولي فوجا سياحيا من الجنسية الإيطالية عبر منفد سبها الجوي.

ويعتبر هذا الفوج أول وفد سياحي يزور المنطقة بعد العام 2011، ويزور المواقع الأثرية والمباني التاريخية والمدن القديمة الواقعة داخل الحدود الإدارية للفرع.