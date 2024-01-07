شركة البريقة ترفع إمدادات مستودع سبها من البنزين إلى 2.5 مليون لتر

أخبار ليبيا 24

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أنها رفعت إمدادات البنزين المخصصة لصالح مستودع سبها النفطي إلى 2.5 مليون لتر، منوهًا بأنه تجري متابعة أعمال شركات وعمليات التوزيع لصالح المحطات التابعة لها في المنطقة.

ووصل رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط فؤاد بالرحيم إلى مستودع سبها النفطي وعقد اجتماعًا مع مدير منطقة تشغيل سبها ورئيس مستودع سبها النفطي والإدارات المعنية.

وتهدف زيارة رئيس مجلس إدارة شركة البريقة فؤاد بالرحيم للوقوف على إمدادات الوقود القادمة من مستودع مصراتة النفطي إلى مستودع سبها النفطي جنوب غرب ليبيا، وجرى رفع إجمالي التحويلات لتصل إلى ما يقارب 2.5 مليون لتر من البنزين، وتجري متابعة أعمال التوزيع على شركات التوزيع لصالح المحطات التابعة لها في المنطقة.

وتشهد مناطق الجنوب منذ عدة أيام نقصًا حادًا في الوقود، ما تسبب في احتجاجات عدة خاصة في مناطق أوباري ووادي الشاطئ حيث أغلق محتجون حقل الشرارة، ما اضطر المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعلان حالة القوة القاهرة على حقل الشرارة بداية من اليوم الأحد نتيجة إغلاق الحقل من قِبل معتصمين.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن الإغلاق أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل لميناء الزاوية، مضيفة أن المفاوضات لا تزال جارية حاليًا في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن.

والثلاثاء الماضي، أغلق محتجون في فزان حقل الشرارة، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 300 ألف برميل يوميًا، بعد انتهاء مهلة الاستجابة لمطالبهم من قِبل السلطات المعنية.