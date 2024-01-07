سقوط شبكة تجارة مخدرات في الخمس

7 يناير، 2024 2:48 م
0 1

أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن الخمس ضبط شبكة من العمالة الوافدة بتهمة تعاطي وتجارة المخدرات نوع «حشيش»، وممارسة الدعارة، داخل منزل في محلة المعقولة بمنطقة سوق الخميس.

وحسب بيان المديرية، جرى ضبط الشبكة التي تتكون من 11 شخصاً، بينهم ست نساء وخمسة رجال من جنسيات أفريقية مختلفة.

واعترف المتهمون بما نسب إليهم، وأنهم قد دخلوا الأراضي الليبية خلسة وبدون إجراءات قانونية. وجرى ضبط المتهمين والحصول على أقوالهم، وأحيلوا إلي النيابة العامة.

ونبهت مديرية أمن الخمس المواطنين بتوخي الحذر من إيواء العمالة الوافدة لديهم دون إجراءات قانونية.

7 يناير، 2024 2:48 م
0 1

المزيد من الأخبار

رغم انتشار الأمراض في الماشية.. الإصحاح البيئي توقف عن الكشف على الحيوانات قبل الذبح

7 يناير، 2024 2:40 م

الرقابة على الأغذية والأدوية يرفض شحنة مخبوز محمص “Maretti” 

7 يناير، 2024 1:46 م

لحل أزمة الوقود..البريقة تحول 2.5 مليون لتر بنزين من مستودع مصراتة إلى مستودع سبها النفطي 

7 يناير، 2024 12:58 م

بسعة 10 آلاف متفرج..الوحدة الوطنية تؤكد مواصلة تطوير ملعب الوادي الكبير في البيضاء 

7 يناير، 2024 12:11 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى