أخبار ليبيا 24

تمكنتْ وزارة الدفاع الروسية من التصدري لـ4 هجمات أوكرانية باتجاه كوبيانسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ أن «العدو خسر أكثر من 50 جندياً و5 مركبات في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات مجموعة (الغرب) القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، بالتصدي لـ4 هجمات شنتها الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 المحمولة جواً قرب مستوطنات سينكوفكا وإيفانوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية» حسب بيان الوزارة.

وفي ضخم ذلك.. أكدتْ وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة «في اتجاه كوبيانسك من خلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات الغربية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد أربع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 الأوكرانية في مناطق من سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في جمهورية دونيتسك الشعبية» بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.