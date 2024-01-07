روسيا تؤكد وقوع خسائر فادحة في صفوف أوكرانيا

7 يناير، 2024 8:35 م
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A Ukrainian soldier holds a Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) that was used to destroy a Russian armoured personal carrier (APC) in Irpin, north of Kyiv, on March 12, 2022. - Russian forces stepped up the pressure on Kyiv on March 12, 2022. The northwest suburbs of the capital, including Irpin and Bucha, have already endured days of heavy bombardment while Russian armoured vehicles are advancing on the northeastern edge. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

 

أخبار ليبيا 24

أكدتْ وزارة الدفاع الروسية، مقتل وإصابة أكثر من 600 عسكري أوكراني، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة «في اتجاه كوبيانسك من خلال العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات الغربية والغارات الجوية ونيران المدفعية، تم صد أربع هجمات لمجموعات هجومية من الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 الأوكرانية في مناطق من سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف ومنطقة نريما في جمهورية دونيتسك الشعبية» بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية.

وفي الأثناء.. تمكنتْ وزارة الدفاع الروسية من التصدري لـ4 هجمات أوكرانية باتجاه كوبيانسك خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ أن «العدو خسر أكثر من 50 جندياً و5 مركبات في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات مجموعة (الغرب) القتالية، مدعومة بضربات الطيران والمدفعية، بالتصدي لـ4 هجمات شنتها الألوية الميكانيكية 32 و43 و115 و95 المحمولة جواً قرب مستوطنات سينكوفكا وإيفانوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني بجمهورية دونيتسك الشعبية» حسب بيان الوزارة.

7 يناير، 2024 8:35 م
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