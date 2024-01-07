رغم انتشار الأمراض في الماشية.. الإصحاح البيئي توقف عن الكشف على الحيوانات قبل الذبح

أخبار ليبيا 24

تجاوزت الإصابات بمرض الجلد العقدي في الجبل الأخضر “530” إصابة إلى جانب نفوق أكثر”65″ رأس خلال شهرين.

وأوضح مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر صالح بو مباركة، أنهم سجلوا إصابات بالحمى القلاعية بلغت “25” إصابة، إلى جانب نفوق أكثر من 10 عجول صغيرة، مؤكدًا استمرار انتشار المرض بنوعيه في ظل عدم توفير أدوية حتى الآن.

وأضاف أن المرض منتشر في مدينة البيضاء وانتقل إلى بلدية عمر المختار والمناطق المجاورة لها حتى وصلت نسبة الإصابات أكثر من 70%، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الرؤوس النافقة، بالإضافة إلى الإجهاض والعقم بسبب المرض.

وأكد بومباركة توقف الإصحاح البيئي منذ أكثر من أسبوعين عن الكشف على اللحوم والأبقار قبل الذبح، وختم اللحوم الصالحة، وذلك لقلة الإمكانيات وعدم تلقي المساعدة من الجهات المختصة.

وظهر المرض في مناطق شرق ليبيا، من بينها مدن البيضاء والمرج، كما سجلّت بؤر أخرى بمنطقة توكرة والجبل الأخضر، حيث أحصت السلطات الزراعية 177 إصابة، إلى جانب نفوق عدد من رؤوس الأبقار.

والمرض الذي يصيب بشكل مباشر الأبقار وبدرجة أقل الأغنام، هو فيروس ينتقل بين الحيوانات بواسطة الحشرات أو تناول طعام وشراب ملوّث، وتتمثلّ أعراضه في ارتفاع درجات الحرارة والتهاب الجيوب الأنفية وظهور حبوب على الجلد.

أسباب عدة

وقال المركز الليبي لصحة الحيوان إن دخول المرض إلى البلاد، تم بواسطة عمليات تهريب الأبقار من الدول الإفريقية المجاورة خاصة من السودان وتشاد، بينما رجّحت أطراف أخرى انتشار المرض بسبب تراكم وتلوّث المياه وظهور برك راكدة بعد الفيضانات الأخيرة التي ضربت شرق ليبيا، ممّا تسبّب في انتشار الحشرات التي تنقل المرض.

وأثار هذا المرض قلق المزارعين ومربّي الأبقار من احتمال انتقاله إلى كل القطيع، بينما اتخذّت السلطات الصحيّة احتياطاتها لتفادي انتشاره، حيث حظرت بيع الأبقار في الأسواق وذبحها واستهلاك لحومها، كما دعت إلى ضرورة وضعها في الحجر الصحّي لمدّة لا تقلّ عن أسبوعين للتأكد من عدم إصابتها، في الوقت الذي تواصل فيه المراكز البيطرية إجراء المزيد من التحاليل على آلاف العينّات الأخرى.