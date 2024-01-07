خلال يومين.. الجيش الصومالي يعلن تصفية 76 إرهابيا من حركة “الشباب”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن الجيش الصومالي اليوم القضاء على 26 عنصرا في تنظيم “الشباب” الإرهابي بضربة جوية جنوبي محافظة مدغ، وتصفية 50 آخرين أمس السبت.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية “صونا”، إن قوات الجيش الوطني “قتلت بالتعاون مع الأصدقاء الدوليين في ضربة جوية 26 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية بينهم قائد ميداني”.

وأوضحت أن “الجيش استهدف أوكار الإرهابيين في منطقة جيح جيح جنوب محافظة مدغ”.

كما ذكرت أن “القوات المسلحة تمكنت من قتل أكثر من 50 إرهابيا في نفس المنطقة جراء معركة شرسة دارت أمس”.

وبدأت الحكومة الصومالية وقوات متحالفة معها منذ عام 2022 حملة للقضاء على حركة “الشباب” المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.