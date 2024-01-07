حماس: «العدو الصهيوني لم يحقق شيئًا على أرض الواقع»

أخبار ليبيا 24

قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، إن «الجيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتمكن من تحقيق أي إنجاز على الأرض بخصوص الأهداف التي حددها»

وأضاف ضمن كلمته في مؤتمر صحفي :«من يقرر مصير فلسطين وأرضها ونظامها هو شعبها فقط، أرضنا لن تكون إلا أرضا فلسطينية للشعب الفلسطيني» حسب قوله.

وفي سياقٍ منفصل… أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنَ اغتيال إسرائيل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، يجس فشل إسرائيل في حربها على غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن «جريمة الاغتيال الأخيرة هي تصعيد إسرائيلي خطير أقدمت عليه إسرائيل لتهدئة الشارع الإسرائيلي من جهة، ولاستعادة صورة إسرائيل الخارجية وقدراتها العملياتية للوصول إلى كل مكان من جهة أخرى»، حسب البيان.