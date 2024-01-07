جنائي بنغازي يضبط شخصين قاما بالسطو على محل بيع أثاث في السلماني 

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم البحث الجنائي نجح في قبض على شخصين قاما بالسطو المُسلح على إحدى محلات بيع الأثاث بمنطقة السلماني.

وأوضحت المديرية أنه أثناء تجوال أعضاء التحريات بمنطقة السلماني بالقرب من المستشفى العسكري وردت معلومات بأن هناك أشخاص من ذوي البشرة السمراء قاموا بالسطو المسلح على معرض مزايا للأثاث ولاذوا بالفرار.

وأفادت أنه على الفور تم انتشار دوريات قسم البحث الجنائي داخل منطقة السلماني والمناطق المجاورة لها حيث أسفرت جهوده عن ضبط اثنين من أفراد التشكيل بمنطقة الفندق البلدي.

وذكرت المديرية أنه تم ضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع خرطوش وعدد من الإطلاقات وأدوات تعاطي (أوراق_بفرة) وتم الانتقال بهم إلى القسم.

وأضافت المديرية أنه بالاستدلال معهم تبين أنهما ليبيان الأول من مواليد 1990 والثاني مواليد 199 واعترفا بالسطو المسلح على محل الأثاث الواقع بمنطقة السلماني.

وأكدت مديرية الأمن أن المتهمين اعترفا أنهما قاما بالسطو بواسطة سلاح ناري نوع خرطوش وسلب عدد 2 هواتف محمولة نوع سامسونغ وكان برفقتهما أحد الأشخاص يحمل سلاح ناري نوع مسدس جاري البحث عنه.

وبينت المديرية أنهما اعترفا بأنهما قد قاما ببيع أحد الهواتف المحمولة لأحد المحلات بمنطقة رأس اعبيدة، وتم انتقال أعضاء التحريات واسترجاع الهاتف المسروق واستحضار صاحب المحل للاستدلال معه.

وأشارت مديرية أمن بنغازي إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وأحيلوا إلى النيابة العامة.