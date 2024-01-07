ترحيل “109” مهاجرين من بنغازي إلى السودان وتشاد

أخبار ليبيا 24

رحل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي 109 مهاجرين، يحملون الجنسيتين السودانية والتشادية .

وأوضح المكتب الإعلامي لرئاسة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن الترحيل شمل 62 مهاجرا سودانيا و47 تشاديا، الخميس الماضي من مركز إيواء وترحيل قنفودة إلى مركز الكفرة تمهيدًا لترحيلهم إلى بلادهم.

أحكام إبعاد على بعض المُرحلين

وأشار الجهاز إلى أن المُرحلين بعضهم مصاب بأمراض معدية مثل الوباء الكبدي «C-b»، وجرى ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يشنها الفرع داخل الاختصاص، ومنهم من عليه قيودات أمنية وأحكام إبعاد عن البلاد.

وتعتزم الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد عقد مؤتمر دولي حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية في مدينة بنغازي، أواخر يناير الجاري.