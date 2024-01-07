تحييد 76 عنصرا من حركة “الشباب”بالصومال

تمكن الجيش الصومالي والتحالف الدولي، من تحييد 76 عنصرا من حركة “الشباب” في عملية عسكرية بإقليم مدق، وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الصومالية “صونا” الأحد، إن الجيش الصومالي والقوات المحلية في مدق نفذتا عملية عسكرية ضد عناصر من حركة الشباب أمس السبت.

وأضافت أن العملية أسفرت عن تحييد ما لا يقل عن 50 مسلحا، بالإضافة إلى تحييد 26 آخرين في عملية لقوات التحالف الدولي.

ولفتت إلى مقتل قائد من الجيش الصومالي في الاشتباكات مع المسلحين.

وينفذ الجيش الصومالي، بدعم من القوات المحلية، عمليات عسكرية منفصلة ضد حركة الشباب منذ ما يقرب من عامين.

ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة الشباب، التي أُسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم “القاعدة” وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة مئات الأشخاص.