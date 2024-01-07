بينها صحفيان.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 22 ألفا و835 شهيدا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 22 ألفا و835 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 58 ألفا و416 آخرين.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن 113 فلسطينيا على الأقل استشهدوا، وأصيب نحو 250 آخرون خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد صحفيان فلسطينيان اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة /خان يونس/ جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي أطلقت صاروخا صوب مركبة، كان يستقلها صحفيون، ما أدى لاستشهاد الصحفي حمزة (29 عاما) نجل وائل الدحدوح مدير مكتب الجزيرة في غزة، والصحفي مصطفى ثريا، وإصابة آخر، في منطقة /المواصي/ غرب خان يونس.

ووثقت نقابة الصحفيين الفلسطينيين مطلع العام الجاري استشهاد 102 صحفي وإصابة 71 بجروح خطيرة خلال عام 2023، ومن بين الشهداء 13 صحفية، معظمهن يعملن مراسلات وكالات ومواقع إعلامية، و78 عاملا في المهنة الإعلامية، و24 عاملا في مؤسسات إعلامية في شؤون غير إعلامية، إضافة إلى استشهاد عدد كبير جدا من أهالي الصحفيين نتيجة استهداف أبنائهم.

كما تم تسجيل إصابة 23 صحفيا في غزة جراء إصابتهم بشظايا الصواريخ، لافتا إلى وجود عدد كبير من الصحفيين المصابين الذين يحتاجون لعلاج غير متوفر في قطاع غزة، خاصة بعد استهداف المستشفيات والطواقم الطبية بصواريخ الاحتلال، كما تعرض 27 من الصحفيين لإطلاق نار صوبهم وفي محيط عملهم دون أن يصابوا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة حذرت من خطورتها مختلف وكالات الأمم المتحدة.