بعد حادث تحطم النافذة.. سلطات الطيران الأمريكية تأمر بمنع تحليق “بوينغ 737 ماكس 9”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بإخضاع 171 طائرة من طراز “بوينغ 737 ماكس 9” لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت لهذا النوع مؤخرا أدى إلى تحطم نافذة الطائرة في الجو.

وقالت الهيئة في بيان: “ستصدر إدارة الطيران الفيدرالية أمرا مؤقتا بإيقاف طائرات مختارة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 تشغلها شركات الطيران الأمريكية أو داخل الولايات المتحدة”.

وذكرت الهيئة أن توجيهات إدارة الطيران الفدرالية “تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل السماح لها بالقيام برحلة جديدة”، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

ويعود سبب إصدار هذا الأمر إلى حادثة وقعت مع طائرة تابعة لشركة “طيران ألاسكا” الأمريكية، حيث سقط جزء من جسم الطائرة أثناء الرحلة في اليوم السابق وانخفض الضغط في مقصورة الركاب، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.