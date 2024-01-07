بسعة 10 آلاف متفرج..الوحدة الوطنية تؤكد مواصلة تطوير ملعب الوادي الكبير في البيضاء 

7 يناير، 2024 12:11 م
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أخبارليبيا24 

أكدت حكومة الوحدة الوطنية استمرار أعمال صيانة وتطوير ملعب الوادي الكبير في مدينة البيضاء، ضمن خطة عودة الحياة. 

وأوضحت الحكومة من خلال منصة حكومتنا على “فيسبوك” أن السعة التقديرية 10 آلاف متفرج، لافتة إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 65%.  

وأشارت الحكومة إلى أن مواصفات الملعب مطابقة لاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. 

وأضافت حكومة الوحدة الوطنية أن المعلب يعد أحد المشاريع الـ 106 التي ستنجز خلال عام 2024 في قطاع الرياضة. 

ولفتت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن المشاريع تشمل إنشاء 13 قاعة رياضية، وصيانة 7 ملاعب، وتعشيب 86 ملعبا.

7 يناير، 2024 12:11 م
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