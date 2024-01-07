انطلاق حفل إعمار بنغازي

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة بنغازي، اليوم الأحد، انطلاق حفل إعمار المدينة الذي أقيم في مجمع المرحوم سليمان الضراط.

وقالت بلدية بنغازي، في بيان مقتضب اليوم الأحد، إن هذا الحفل ضمن برامج الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي للعام 2024.

وتسلط احتفالات بنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي الضوء على وجوه ثقافية وتراثية المختلفة بالمدينة، خاصة ما يتعلق بالحضارة الإسلامية، وما مر بها من تواريخ مؤثرة، وما قدمته من مآثر وفنون.

وسبق أن أذن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد بانطلاق فعاليات الاحتفال ببنغازي عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي، وذلك خلال مشاركته، ديسمبر الماضي، في احتفالات إحياء الذكرى الـ72 لاستقلال ليبيا.

وتتضمن الاحتفالية فعاليات فنية وثقافية، من بينها مسرحيات ومهرجانات للأغنية الليبية والمالوف والموشحات والإنشاد الديني، وفعاليات سينمائية ومعارض للكتب والفنون التشكيلية وعروض فلكلورية، وندوات فكرية يشارك فيها ممثلون عن الدول العربية والإسلامية.