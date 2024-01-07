المصرف المركزي: 125.911 مليار دينار إجمالي الإيرادات العامة خلال 2023

7 يناير، 2024 7:38 م
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مصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

أكد مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة الليبية بلغ125.911 مليار دينار خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، بما فيها المبيعات والإتاوات النفطية والضرائب والجمارك والاتصالات وبيع المحروقات بالسوق المحلية وغيرها.

وأظهرت البيانات التي نشرها المصرف المركزي، الأحد، أن إجمالي إيرادات المبيعات النفطية خلال العام الماضي بلغ 99.1 مليار دينار، إضافة إلى 12.3 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية، و10.3 مليار دينار إيراد إتاوات نفطية عن سنوات سابقة. فيما بلغت إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية نحو 180 مليون دينار.

وحققت إيرادات الضرائب خلال العام 2023 نحو 2.4 مليار دينار، وبلغت إيرادات الجمارك 333 مليون دينار، والاتصالات 506 ملايين دينار والإيرادات الأخرى 792 مليون دينار، للفترة المشمولة بالبيان.

وتشمل الإيرادات الأخرى تلك الواردة من مراقبات الخدمات المالية بالمدن الليبية نظير خدمات عامة تتمثل في المسترجعات ورسوم الجوازات، وتمليك السيارات، والغرامات، وغيرها من الرسوم.

 

7 يناير، 2024 7:38 م
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