المصرف المركزي: 122.7 مليار دينار إجمالي الإنفاق العام خلال 2023

أخبار ليبيا 24

أعلن مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق العام للدولة بلغ 122.7 مليار دينار وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 2023، ويشمل ذلك المرتبات والنفقات التسييرية والتنمية والدعم والترتيتبات المالية الخاصة بكل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.

وأظهرت بيانات المصرف المركزي التي نشرها اليوم الأحد، أن عمليات الإنفاق توزعت على أبواب الميزانية بواقع 60 مليار دينار للباب الأول من الميزانية الذي يغطي المرتبات، و6 مليارات دينار للباب الثاني الخاص بالنفقات التسييرية، و12 مليار دينار للباب الثالث الخاص بالتنمية، و20 مليار دينار للباب الرابع الخاص بالدعم، إضافة إلى 17.5 مليار دينار للترتيبات المالية الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط، و7.2 مليار دينار للترتيبات المالية الخاصة بالشركة العامة للكهرباء.

فيما لم يسجل الباب الخامس في الميزانية الخاص بالطوارئ أي مصروفات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.