العواصف المغناطيسية.. ما هو مدى خطورتها على الإنسان؟!

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ما هي العواصف المغناطيسية، وما أسبابها ومصدرها، وكيف تنشأ، وما هو تأثيرها في جسم الإنسان والأجهزة الإلكترونية وكيف يمكن الوقاية منها؟.

العواصف المغناطيسية هي مشكلة الأشخاص الذين تتفاعل أجسامهم مع التغيرات المفاجئة في الطقس. وفي هذا الموضوع سنحاول باختصار توضيح ما هي العواصف المغناطيسية وكيف تؤثر في جسم الإنسان وما هي التدابير التي يجب اتخاذها لتخفيف تأثيرها.

ويصعب على الأشخاص الذين يشكون من الصداع وألم في القلب وسوء حالتهم الصحية في فترة هطول الأمطار أو التغير المفاجئ بالطقس تحمل العواصف المغناطيسة التي تحدث ما لايقل عن ستة مرات في السنة، ويمكن أن تستمر أكثر من أسبوع في كل مرة.

ويمكن أن تسبب العواصف المغناطيسية خللا في عمل الأجهزة الكهربائية والإنترنت والاتصالات الهاتفية .

وبالطبع تصور عواقب العواصف المغناطيسية أمر مخيف فعلا، ولكن هل فعلا العواصف المغناطيسية خطرة إلى هذه الدرجة!.

والعواصف المغناطيسية، هي جسيمات مشحونة تطلقها الشمس بسرعة تصل إلى 400 كلم في الثانية ويمكنها اختراق المجال المغناطيسي للأرض، وعندما تلتقي الرياح الشمسية المجال المغناطيسي للأرض يحصل ما يسمى بـ “الغلاف المغناطيسي” الذي يحمينا من الجسيمات المشحونة.

ولكن عندما تكون الرياح الشمسية شديدة جدا أو تتحرك باتجاه معين يمكن أن تخترق الجسيمات المشحونة الغلاف المغناطيسي، ما يؤدي إلى حصول تغيرات في المجال المغناطيسي للأرض، وهذا يطلق عليه “عاصفة مغناطيسية”.

أكثر أسباب العواصف المغناطيسية انتشارا، هي التوهجات الحاصلة على سطح الشمس، التي بسببها تنطلق كمية هائلة من الطاقة والجسيمات المشحونة. والسبب الثاني – القذف الإكليلي، وهي انبعاثات من الهالة الشمسية، أو بشكل أدق، من مناطق ذات درجات حرارة منخفضة قد تحتوي على جسيمات مشحونة ومجال مغناطيسي، وهذه تؤثر في المجال المغناطيسي للأرض.

وتحدد خطورة العواصف الشمسية استنادا إلى مستوى شدتها (Dst)، الذي يحتسب بواسطة أجهزة قياس المغناطيسية الموجودة في محطات على خط الاستواء المغناطيسي للأرض. تقدر العواصف المعتدلة بـ -50 إلى -100 نانو تسلا، والعواصف الشديدة -100 إلى -200 نانو تسلا، والعواصف الشديدة جدا- أعلى من -200 نانو تسلا. وتتراوح شدتها في حالة الهدوء، من -10 إلى 20 نانو تسلا.

ويستخدم العلماء المؤشر G لتحديد مستوى خطورة العاصفة المغناطيسية الأرضية ومدى تأثيرها في الأجهزة الكهربائية والكائنات الحية والاتصالات. ووفقا لذلك تقسم العواصف المغناطيسية إلى خمسة مستويات:

G1 – العواصف المغناطيسية الخفيفة، تحدث 1700 مرة في الدورة الواحدة. ليس لها أي تأثير خاص على الشبكات الكهربائية وتشغيل الأجهزة الإلكترونية. وقد لا يشعر بها الناس أيضا.

G2 – معتدل، 660 مرة في الدورة. تسبب أحيانا ارتفاعا في الجهد وتلحق الضرر بالمحولات في خطوط العرض الشمالية. كما أنها تؤثر على حركة المركبات الفضائية والشفق القطبي، وتنشأ بعيدا عن القطبين.

G3 – قوي، حوالي 200 مرة في الدورة. وتؤثر بشكل مباشر على أنظمة الطاقة وتسبب مشكلات في الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية. وفي هذه الحالة، يحدث الشفق القطبي بالقرب من خط الاستواء.

G4 – شديد، حوالي 100مرة لكل دورة. في هذا المستوى، تحصل مشكلات التحكم في الجهد واشتغال أجهزة الحماية. وتنشأ تيارات كهربائية في خطوط الأنابيب، وتتدهور الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية.

G5 – قوي جدا، يصل إلى أربعة في كل دورة. يسبب مشكلات واسعة النطاق في شبكات الكهرباء، ما يؤدي إلى إغلاق كامل وأعطال خطيرة في تشغيل الأقمار الصناعية والاتصالات اللاسلكية. ويمكن أن يحدث الشفق القطبي في المناطق شبه الاستوائية.

ويستخدم مؤشر K ومؤشر Kp بشكل منفصل في الحسابات. يشير الأول إلى انحراف المجال المغناطيسي للأرض عن القاعدة خلال فترة ثلاث ساعات، والثاني هو مؤشر الكواكب. يساعد كل واحد منهم في تحديد شدة العاصفة المغناطيسية ومستوى خطورتها.

** ما هي المخاطر على الصحة وجسم الإنسان؟:

لا توجد إجابة واضحة على السؤال “هل تؤثر العواصف المغناطيسية على حالة الإنسان وصحته وهل هي خطيرة”؟ ومع أن الدراسات الرسمية، تفيد بأنه عند حدوث عاصفة مغناطيسية أرضية، يرتفع معدل الوفيات الناجمة عن النوبات القلبية والجلطات الدماغية بشكل طفيف، ويشعر ثلاثة أرباع سكان الأرض بالتوعك. وبصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من حساسية الطقس والذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن هذا لا يضمن السلامة حتى للشخص السليم الذي لا يعاني من أي م…