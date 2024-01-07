العراق.. القضاء على 4 أشخاص ينتمون لداعش

7 يناير، 2024 8:31 م
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أخبار ليبيا 24

تمكنت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العراقية من القضاء على 4 أشخاص ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي.

وأوضحت خلية الإعلام الأمني «مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش من بينهم قيادي يدعى مجيد معيوف في ضربة جوية في محافظة ديالى» حسب ما نقلته الخلية.

بدوها أعلنت وزارة الدفاع التركية «تحييد 12 إرهابيًا في شمال سوريا والعراق» كردٍ على استهداف جنود أتراك.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية عن «استشهاد 6 جنود في هجوم نفذه تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي شمالي العراق» حسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية.

7 يناير، 2024 8:31 م
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