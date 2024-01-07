الحكومة الليبية تنفي منحها الإذن للجنة إعمار بنغازي بالتعاقد مع شركة وادي النيل بقيمة مليار و200 مليون 

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نفت الحكومة الليبية منحها الإذن للجنة إعمار بنغازي للتعاقد مع شركة وادي النيل للمقولات والاستثمار العقاري بقيمة مليار و200 مليون دينار ليبي.

وأكدت الحكومة في بيان لها عبر حسابها على “فيسبوك” أن الكتاب المتداول بالخصوص مزور وغير صحيح جملة وتفصيلا.

وأوضحت الحكومة الليبية أن رئيس الحكومة كلف بمهامه في شهر مايو من عام 2023 والكتاب المزور معنون في شهر مارس.

ونبهت الحكومة كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية بعدم الانجرار خلف مثل هذه الشائعات والكتابات المزورة وصانعي الفتن الذين يحاولون وضع العصي داخل عجلة التنمية.