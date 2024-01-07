الجيش الأمريكي يرسل تعزيزات إلى قواعده بسوريان

أرسل الجيش الأمريكي تعزيزات إلى قواعده الواقعة في مناطق يحتلها تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي بسوريا.

وأفادت مصادر محلية ، الأحد، أن تعزيزات دخلت من العراق، خلال اليومين الأخيرين، باتجاه القواعد الأمريكية في الحسكة ودير الزور.

وأوضحت أن قافلة تعزيزات تضم نحو 15 عربة وتحمل معدات ومستلزمات طبية دخلت من معبر الوليد الحدودي إلى الحسكة.

وأشارت إلى أن التعزيزات وصلت إلى قواعد أمريكية في المناطق التي يحتلها تنظيم “بي كي كي/واي بي جي” الإرهابي في ريف دير الزور.

كما حطت طائرتي شحن أمريكيتين في قاعدة خراب الجير في الحسكة الليلة الماضية.

وبذلك يكون الجيش الأمريكي أرسل أولى التعزيزات لقواته في دير الزور والحسكة في عام 2024.

وتنتشر القوات الأمريكية، التي تواصل دعمها لتنظيم “بي كي كي /واي بي جي” الإرهابي في العديد من القواعد والنقاط العسكرية في المناطق التي يحتلها التنظيم في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور في سوريا.

وترسل واشنطن باستمرار تعزيزات إلى القواعد والنقاط العسكرية الواقعة في حقول النفط التي يحتلها إرهابيو “بي كي كي/واي بي جي”.