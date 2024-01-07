الأرصاد الجوية: مناطق شمال ليبيا تتأثر بامتداد المنخفض الجوي المتمركز جنوب إيطاليا 

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد أن مناطق شمال ليبيا مازالت تتأثر بامتداد المنخفض الجوي المتمركز جنوب إيطاليا.

وأوضح المركز المنخفض الجوي يكون مصحوبًا بإجواء باردة ورياح نشطة على المناطق الساحلية تسبب في إثارة الغبار أحياناً.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تقل سرعة الرياح تدريجياً من يوم الغد الإثنين.

وأكد المركز أن السحب تتكاثر يوم الثلاثاء على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصةً على الجبل الأخضر.

ولفت إلى أن البحر مضطرب على معظم الساحل، ويصل ارتفاع الموج (4) أمتار على الساحل الشرقي.