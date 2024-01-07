استطلاع|غالية الآراء أكدت أن العبودبة اختفت ولن تظهر من جديد في ليبيا وأنها سلوك فردي

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

كشف تقرير أعدته مؤسسة “ووك فري”، عن تصدر عدد من الدول العربية قائمة الدول التي سجلت بها مستويات عالية من العبودية.

وتهدف مؤسسة “ووك فري”، التي تتخذ من استراليا مقرا لها، إلى مكافحة كل أشكال العبودية، من خلال حركة عالمية نشطة تعرف بالظاهرة، وتعد أبحاثا دقيقة وتصدر تقارير حولها.

ويظهر أحدث تقرير سنوي صادر عن المؤسسة، وهو بعنوان “مؤشر العبودية العالمي” أن نحو 50 مليون شخصا يعانون من أشكال العبودية الحديثة في 167 دولة حول العالم.

وطبقا للمفهوم الذي اعتمده التقرير فإن العبودية هي “امتلاك فرد أو التحكم فيه بطريقة تحرمه بشكل كبير من حريته الشخصية بغرض استغلاله من خلال استخدامه أو إدارته أو التربح من ورائه أو نقله من مكان لآخر أو التخلص منه”.

وظهرت في ليبيا “العبودية الحديثة” من خلال ممارسات الاستغلال والتشهير المرتكبة في حق بعض عاملات المنازل (خاصة المهاجرات)، سواء أثناء عملهن أو عبر انتهاك خصوصياتهن بنشر صورهن مرفقة بعبارات مليئة بالعنصرية والدونية على منصات التواصل الاجتماعي.

‏منصات التواصل كانت أيضاً وجهة لعدد من العاملات، اللواتي اشتكين من حرمانهن من أجورهن ومعاملتهن باستعلاء واستغلال ظروفهن من قبل ربات المنازل من جهة، ومكاتب التشغيل (المشكوك في قانونيتها) من الجهة الأخرى.

‏وفي ظل غياب منظومة عمالة تنظّم وتضمن حقوق العاملات، وتردّي الوضع الإنساني والحقوقي للمهاجرات في ليبيا، تقوم عديد العائلات باستجلاب عاملات منازل من المهاجرات عبر منصات التواصل، من خلال مجموعات وصفحات خاصة بتبادل العاملات، دون أي إجراء قانوني يضمن حق الطرفين، أو يُنظّم العلاقة بينهما.

50 مليون ضحايا العبودية الحديثة

‏ويفيد أحدث تقارير منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، أن حصيلة ضحايا العبودية الحديثة بلغت 50 مليون بنهاية عام 2021، أُجبِر 28 مليون شخص منهم على العمل القسري و22 مليون على الزواج القسري.

‏ويقول المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة: إن الحد من تعرض المهاجرين للعمل القسري والاتجار بالبشر يعتمد أولا على السياسة الوطنية والأطر القانونية، التي تحترم وتحمي وتفي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المهاجرين”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “تهديدات خارجة عن قوانين وأخلاق التنافس الشريف تظهر في الملاعب الليبية.. برأيك هل ستظهر ” العبودية ” من جديد في ليبيا من خلال ممارسات الاستغلال والتشهير المرتكبة في حق بعض عاملات المنازل خاصة المهاجرات سواء أثناء عملهن أو عبر انتهاك خصوصياتهن.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن العبودية سلوك خاص ببعض المواطنين ولا يمثل الدولة ولا الشعب، وهو سلوم خارج عن قوانين أخلاق الشعب الشريف التي ظهرت في أخلاقه في أكثر من مناسبة دولة أو محلية، خاصة مع القضايا التي تمس الشعوب العربية والإسلامية بشكل خاص .

وأحدثت التقارير الإعلامية التي رصدت بيع مهاجرين أفارقة بالمزاد العلني في ليبيا في عام 2017 صدمة وردود أفعال واسعة عالميا، وتظهر الصور العبودية بمعناها “التقليدي السافر” في وقت تنتشر مظاهر العبودية الجديدة في مختلف أنحاء العالم وتطال الملايين، لتطرح سؤالا عن قيمة الإنسان في الكثير من المجتمعات والدول.

ويظهر مقطع الفيديو الذي بثته قناة “سي أن أن” شبانا من منطقة جنوب الصحراء يباعون بسعر1200 دينار ليبي (نحو 800 دولار) في أماكن لم يكشف عنها من ليبيا، من أجل العمل في المزارع وقطاع البناء.

الرق ومعضلات ليبيا

و”سوق النخاسة” -كما وصفته صحيفة لاكروا الفرنسية- قد يكون الجانب الظاهر من جبل الجليد، إذ إن البلد الذي يعاني الاحتراب الداخلي والانقسامات والانهيار الأمني ويستعصي فيه الحل السياسي أصبح مجالا مفتوحا لممارسات كثيرة غير إنسانية خاصة تجاه المهاجرين الأفارقة الذين يقصدونه كممر للهجرة نحو أوروبا، وفق ما تنقله وسائل الإعلام والمنظمات الدولية.

وظاهرة العبودية التي كشفها التقرير تضاف إلى المعضلات العديدة التي تعيشها ليبيا الممزقة، ولعل ذلك كان السبب في تداولها الواسع أو ردود الأفعال المنددة عالميا -والمبررة على كل حال- وقد اختلفت التفسيرات بين تناولها كظاهرة شاذة أفرزتها الظروف الراهنة، وبين الانزياح بها إلى تأثيم المجتمع والدولة بشكل كلي.

ويرى متابعون أنه في مجتمع يشهد حالة من الاضطراب الكلي في غياب القوانين الرادعة والسلطة المركزية القوية وتسيطر فيه مليشيات معظمها منفلتة، وساقته حرب السنوات السبع إلى تغييرات موجعة في بنيته الاجتماعية وحتى الأخلاقية، وأصبح فيه القتل بأبشع الطرق على الملأ ليس مستغربا أن تنهض فيه ظاهرة العبودية بالصورة السافرة التي أظهرها “الفيديو”.

ويقارب آخرون ما حصل باعتباره حالة منفردة وظرفية وغير منتشرة بالقدر الذي تم تداوله في المجتمع الليبي، وهي -كما يرون- تعبر عن “مرض” اجتماعي أفرزته ظروف معينة، وعلاجه سيكون الاستقرار والأمن وسلطة الدولة وسيادة القانون.

وفي سياق الجدل الواسع حول الموضوع، شدد معلقون ومتابعون على أن انهيار الدولة ومؤسساتها وضرب أنساقها القيمية بضغوط الحرب والفقر وغيرها يفتح الباب واسعا للممارسات العبودية بشكلها القديم والمعاصر. وضرب بعضهم مثلا بأسواق النخاسة والسبايا التي فتحها تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وفي سياق ردود الأفعال على القضية، اعتبر موفد الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة حينها أن الأمر لا يتصل دائما بنية سيئة، بل بعدم قدرة حكومة لا تملك الأدوات الضرورية للحكم وفرض الأمن.